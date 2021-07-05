МОЗ зареєструвало однодозову вакцину Johnson & Johnson

Міністерство охорони здоров'я 2 липня зареєструвало американську векторну вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування в Україні.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Ця вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Вакцина розроблена фірмою Janssen, якою володіє корпорація Johnson & Johnson.

Цей препарат дозволено до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Раніше в Україну завезли 500 доз вакцини Johnson & Johnson з дотриманням порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їх пустили в цю країну.

Нагадаємо, що це четверта вакцина, яка дозволена для використання в Україні.

Щеплення також дозволено робити вакциною AstraZeneca (з Індії, Кореї та Італії), китайську вакцину Sinovac/CoronaVac та американо-німецьку вакцину Pfizer/BioNTech.