Ляшко вирішив знову перезапустити конкурс на голову Національної служби здоров'я (оновлено)

У Міністерстві охорони здоров'я в п'ятницю, 2 липня, відбулися співбесіди з кандидатами на зайняття посади Голови Національної служби здоров’я України.

На сайті МОЗ повідомляється, що кандидатів було двоє - Вадим Арістов і Тетяна Бойко.

Третій кандидат - в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський - припинив участь у конкурсі за власним бажанням.

За результатами співбесід міністр повинен був внести відповідні пропозиції до Кабінету міністрів України, але Ляшко не зміг вибрати переможця.

"Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс. Це не просте рішення. Воно було прийняте після спілкування зі своїми колегами. Моя команда заступників підтримала рішення одноголосно. Дякую Вадиму та Тетяні за участь в конкурсі, за стійкість та мужність! Впевнений, що у вас ще все попереду, але керувати найважливішим провідником зміни моделі фінансування системи охорони здоров’я в Україні вам було б складно та, на мій погляд, зарано", - написав Ляшко у фейсбуці.

Нагадаємо, що після звільнення у 2019 році Олега Петренка Національну службу здоров'я очолювали тимчасові керівники.

Після відставки Петренка провели конкурс, але тодішній міністр Максим Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили тимчасово призначити за позаконкурсною процедурою. Обов'язки глави служби поклали на Оксану Мовчан, а у серпні 2020 року - на Андрія Віленського.

Після скасування норми про заборону проведення конкурсів на держслужбу, введену у зв'язку з пандемією, було оголошено зокрема й конкурс на голову НСЗУ.

У квітні 2021 року до фінального етапу увійшли Віленський, Бойко і Арістов, але після зміни міністра конкурс було перезапущено. Втім, у фінал знову потрапили ці три кандидати.

Тетяна Бойко - начальниця Управління комунікацій НСЗУ, а Вадим Арістов - засновник "Української медичної асоціації", представник ГО Revival Institute for Future.

Нацслужбу здоров'я було створено наприкінці грудня 2017 року. Ця служба - важливий орган в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.