Понад два мільйони українців отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19

В Україні понад два мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень", - сказано в повідомленні.

За минулу добу щеплено 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані - 55 487 людей.

Протягом доби працювали 572 мобільні бригади, 1 546 пунктів щеплення і 22 центри вакцинації.

Станом на 1 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 людина.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні можуть почати комбінувати вакцини від ковіду різних виробників. Йдеться про комбінування м-РНК-вакцин - Pfizer і Moderna.

Раніше дослідження показували високу ефективність комбінації AstraZeneca і м-РНК-вакцин проти ковіду. Вакцину Moderna, за словами Ляшка, в Україну можуть поставити з США вже у липні за ініціативою COVAX. Йдеться про 2 млн доз, яких достатньо для щеплення одного мільйона людей.

Наразі в Україні щеплення від коронавірусу роблять вакцинами AstraZeneca, Pfizer і Sinovac.