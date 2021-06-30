Профільний комітет Ради підтримав ухвалення законопроєкту про легалізацію ліків з медичним канабісом

Його можуть розглянути вже цього літа.

Комітет парламенту з питань здоров'я нації, меддопомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №5596 щодо легалізації медичного канабісу. Про це в Facebook повідомила член комітету, нардепка фракції "Голос" Ольга Стефанишина.

"Цей законопроєкт про ліки для 2 мільйонів хворих, серед яких майже 20 тисяч діток із важкою епілепсією, онкохворі, паліативні хворі, пацієнти з розсіяним склерозом та інші", - написала вона.

Стефанишина розраховує, що законопроєкт можуть розглянути в сесійному залі вже влітку.

Нагадаємо, що цей законопроєкт у Верховній Раді зареєстрували на початку червня. Депутати пропонують легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях буде жорстким. Його будуть відпускати виключно за електронним рецептом від лікаря, при цьому діяльність, пов'язана з обігом медичного канабісу, вимагатиме ліцензії та регулярного звітування.