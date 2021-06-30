Майже 650 тис. українців повністю вакциновані від коронавірусу Минулої доби щепили 81 637 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози 649 524 особи. Одну дозу отримали 1 933 944 людини. Загалом проведено 2 583 468 щеплень.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Упродовж минулої доби, 29 червня, проти COVID-19 щеплено 81 637 людей. Одну дозу отримали 21 475 людей, повністю імунізовані - 60 162 людини.

Протягом доби працювали 518 мобільних бригад, 1 336 пунктів щеплення та 2 центри вакцинації.

Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 людини.

Як повідомляли, Київський центр вакцинації цього тижня працюватиме 5 днів - з 30 червня по 4 липня.