Головний санлікар підтримав обов'язкову вакцинацію в Україні

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що підтримує запровадження обов'язкової вакцинації від основних хвороб.

Про це він сказав в інтерв'ю Liga.

"Останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями. Останній спалах кору, складна ситуація з поліомієлітом, до того були випадки спалахів дифтерії. Всі ці випадки об’єднує те, що була сформована велика когорта невакцинованих дітей. Вони невакциновані зокрема через активне пропагування, що вакцинуватися не треба", - сказав Кузін.

На його думку, паралельно з обов'язковою вакцинацією варто запровадити відповідальність медичного працівника за поширення неправдивих відомостей про вакцинацію і посилювати відповідальність за підробку довідок про вакцинацію.

"Я би одночасно з обов’язковою вакцинацією впроваджував відповідальність медпрацівника за поширення неправдивих відомостей про вакцинацію. А також посилював відповідальність за підробку довідок про вакцинацію. Від факту проведення вакцинації іноді залежить навіть медична тактика, коли людина захворіє. Тому ці відомості не можна підроблювати за будь-яких обставин", - сказав Кузін.

Нагадаємо, що у календар профілактичних щеплень в Україні входить вакцинація від гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правцю, кашлюка, поліомієліту та хіб-інфекції. З 2022 року до цього списку планують додати пневмококову інфекцію.