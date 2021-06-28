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Інтервал у 45 тижнів між першою і другою дозою AstraZeneca підвищує імунітет до ковіду, - дослідження Оксфордського університету

Науковці також заявили, що імунітет підвищує третя доза, але її необхідність поки не доведена. 

Інтервал у 45 тижнів між першою і другою дозою AstraZeneca підвищує імунітет до ковіду, - дослідження Оксфордського університету
Фото: facebook/Руслан Марцінків

Відкладення другої і третьої доз вакцини від ковіду AstraZeneca підвищують імунітет до цього вірусу. Про це йдеться у новому дослідженні Оксфордського університету - одного із розробників препарату. Науковці також заявили, що власне третя доза також підвищує імунітет, але поки її необхідність не доведена.

Згідно з дослідженням (яке поки не рецензоване), інтервал до 45 тижнів між першою та другою дозою привів до посилення імунної відповіді. Введення третьої дози більш ніж через шість тижнів після другої також спричинило "значне збільшення" антитіл. Про це пише Barron`s.

"Це має стати обнайдійливою новиною для країн із низьким запасом вакцин, які можуть непокоїтися через затримки з наданням других доз населенню", - сказав керівний дослідник Оксфордського дослідження Ендрю Поллард. 

Він підкреслив, що навіть якщо ввести другу дозу через 10 місяців після першої, імунітет дасть "відмінну відповідь". 

Нагадаємо, що в Україні рекомендований інтервал між першою і другою дозами цієї вакцини (CoviShield) становить 12 тижнів. Від початку він становив 28 днів, але потім інтервал збільшили за рекомендаціями ВООЗ. 

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