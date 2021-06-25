Країни G7 заявили про готовність допомогти Україні з вакцинацією від ковіду

Дипломати зустрілися з міністром Ляшком, щоб поговорити про ситуацію в медицині.

Посли країн "Великої сімки" у п'ятницю, 25 червня, зустрілися з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшко.

Про це повідомляється у твіттері послів.

На зустрічі йшлося про вакцинацію від коронавірусної хвороби, відновлення від пандемії, реформу охорони здоров'я в Україні та ефективну роботу закупівельної компанії МОЗу.

"Посли G7 під час зустрічі з Віктором Ляшком підтвердили свою готовність допомогти Україні реалізувати програму вакцинації та підтримати її відновлення від пандемії COVID-19. Посли почули конкретні плани міністра з реформи охорони здоров'я задля покращення якості та результативності меддопомоги для українських пацієнтів, і привітали кроки на підвищення прозорості й ефективності медзакупівель через надання повноважень ДП "Медичні закупівлі України", - йдеться в повідомленні.

Посли почули конкретні плани Міністра з реформи охорони здоров'я задля покращення якості та результативності меддопомоги для 🇺🇦 пацієнтів, & привітали кроки на підвищення прозорості й ефективності медзакупівель через надання повноважень ДП «Медичні закупівлі України». 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 25, 2021

Нагадаємо, що на початку цього тижня Сполучені Штати оголосили про передачу іншим країнам 55 млн доз вакцини від ковіду. Частину цих вакцин отримає Україна.