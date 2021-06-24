Понад 435 тис. українців повністю вакциновані від коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози 435 166 осіб. Одну дозу отримали 1 793 999 людей, загалом проведено 2 229 165 щеплень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Упродовж минулої доби, 23 червня, проти COVID-19 щеплено 79 921 людину. Одну дозу отримали 38 862 людини, повністю імунізовані - 41 059 людей.

Протягом доби працювали 634 мобільні бригади, 1 197 пунктів щеплення і 4 центри вакцинації.

Станом на 23 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 731 252 людини.

Як повідомляли, вчора в Україні стартував 4-й етап вакцинації проти коронавірусу, на якому щеплять людей старших 60 років, а також віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Крім того, вже розпочалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб і висловили бажання вакцинуватися.

Нагадаємо, перше щеплення проти ковіду в Україні зробили 24 лютого.