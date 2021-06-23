Захворювання дуже "помолодшали": інсульти та інфаркти у молодому віці

Захворювання серцево-судинної системи все частіше стають причиною смерті у людей молодого віку. Якщо порівнювати з 20-м сторіччям, число таких ускладнень, як інфаркт міокарда, порушення мозкового кровообігу, значно зросло. Це в першу чергу пов'язано зі стрімким прискоренням темпу життя.

Далі разом з Likarni.com ми докладно розберемо основні причини сучасності, які збільшують ризики розвитку захворювань серцево-судинної системи.

Гіподинамія

У числі причин розвитку хвороб серцево-судинної системи у молодих людей знаходиться гіподинамія або, іншими словами, недостатня рухова активність людини. Даний стан може проявлятися наступними ознаками:

• Апатія.

• Хронічне нездужання.

• Сонливість.

• Дратівливість.

• Апетит, що супроводжується набором маси тіла і, як наслідок, ще більшою втомою і небажанням рухатися.

• Погіршення сну у вигляді безсоння, частого пробудження в нічний час.

Перераховані вище симптоми час від часу зустрічаються практично у кожної людини, проте мало хто з нас замислюється про початок розвитку захворювань.

В результаті недостатньої фізичної активності м'язові волокна стають слабшими, можуть ставати більш тонкими. Крім того, спостерігаються різні розлади обміну речовин, сповільнюється кровотік. З огляду на важливу роль м'язів у «перекачуванні» крові по організму, не складно уявити, до чого призводить м'язова слабкість.

Зниження швидкості кровотоку по судинах супроводжується зміною реологічних властивостей крові. Вона стає більш в'язка, підвищується ризик формування тромботичних згустків. У свою чергу, тромб може бути фіксований або переміщатися по кровоносному руслу.

У разі, якщо тромб закриває просвіт судини, тканини, які отримують живлення через цю судину, будуть відчувати гіпоксію, тобто кисневе голодування. Також тканини не будуть отримувати поживні речовини, що призведе до некрозу (відмирання) кліток. Таким чином, розвивається інфаркт міокарда, коли тромб частково або повністю закриває просвіт коронарних артерій, що живлять серцевий м'яз.



Ще одним ускладненням може стати інсульт. Тромб, перекривши просвіт кровоносної судини в головному мозку, може стати причиною порушення роботи або повного відмирання нервових клітин. Залежно від обсягу некротичних тканин залежить вираженість клінічної симптоматики інсульту.

Гіподинамія і підвищене харчування приводять до порушення жирового обміну, розвитку атеросклерозу.

Атеросклероз

Одна з провідних причин розвитку судинних ускладнень — атеросклероз. В основі його виникнення лежить накопичення холестерину, кальцію, а також продуктів клітинного розпаду, які в комплексі формують бляшку, фіксовану на внутрішній поверхні судини.

Атеросклероз відноситься до числа хронічних, уповільнених захворювань. Точні причини патології поки не відомі, проте до сприяючих чинників відноситься неправильне харчування, високий артеріальний тиск, великий стаж куріння, ендокринні хвороби, наприклад, цукровий діабет.

У міру зростання атеросклеротичних бляшок, звужується просвіт судини.

Першими ознаками порушень живлення, надходження кисню серцевому м'язі є стенокардія, тобто загрудиннийбіль. Він може турбувати при фізичному навантаженні, а потім і в стані спокою.

Крім цього, зона судини з атеросклеротичною бляшкою досить схильна до пошкоджень, тому будь-яка травма призводить до накопичення тромбоцитів, формування тромбу.

Таким чином, тромб може відірватися від стінки судини і перекрити просвіт будь-якої іншої судини. Це призведе до порушення роботи того органу, який отримує поживні речовини з даної судини.

Щоб уповільнити прогресування атеросклерозу, рекомендується дотримуватися наступних рекомендацій:

• Повна відмова від м'ясних виробів жирних сортів, сала, молока з жирністю більше 1%, сметани.

• Обмеження щодо вживання стосуються яєчних жовтків, вершкового масла.

• Поживний раціон слід збагатити нежирними сортами м'ясу, такими як індичка, кролик, курка. Також потрібно звернути увагу на пісні сорти рибних виробів, бобові, злакові, фрукти, картоплю.

• Міцний чай, алкогольні напої, різні солодощі сприяють прогресуванню атеросклерозу.

Поганий сон

Багато з нас неодноразово чули про важливість повноцінного сну і відпочинку. Це є невід'ємною складовою здорового способу життя. Навіть одноразовий поганий сон призводить до появи почуття розбитості, млявості, сонливості в денний час, дратівливості, що вже говорити про хронічне недосипання.

У людини знижуються розумові здібності, погіршується пам'ять, вона стає неуважною, уповільнюється мислення, що тягне за собою проблеми як на роботі, так і в суспільному житті.

Оптимальна тривалість сну становить 7-8 годин. Звичайно, кожен з нас індивідуальний, тому слід враховувати особливості організму, вік, стать, ритм життя і умови роботи людини. Згідно з результатами численних досліджень, жінкам потрібно більше часу для відпочинку, ніж чоловікам. Жіноча стать більш емоційна, тому схильна до депресивних станів, які на тлі недосипання стають все частіше.

Хронічне недосипання може супроводжуватися гормональними коливаннями, які призводять до судинної дисфункції, розладу циркуляції і, як наслідок, ускладнень, пов'язаних з порушеннями живлення тканин серця, головного мозку і не тільки.

З іншого боку, безсоння, часте пробудження в нічний час можуть привести до підвищення апетиту, збільшення ризику ожиріння, яке також сприяє розвитку атеросклерозу, інфаркту міокарда, порушень церебрального кровотоку.

Хронічний стрес

Протягом багатьох десятиліть стрес є постійним супутником людей. Він стосується всіх, незалежно від посади на роботі, сімейного стану, рівня доходів чи ритму життя. Єдиною відмінністю є тяжкість стресових ситуацій і вираженість гормональних змін, які відбуваються в організмі на тлі нервового перенапруження.

Також не варто недооцінювати індивідуальні особливості людини, адже кожен з нас по-різному реагує на стресові ситуації і, відповідно, вираженість коливань рівня гормонів також не однакова.

Згідно з даними досліджень, люди, які проживають в межах міста, більше схильні до стресів, ніж ті, хто живе в сільській місцевості. Хронічний стрес крім судинної дисфункції може знижувати імунний захист організму, порушувати роботу внутрішніх органів.

Усі перераховані фактори є, в тому числі, наслідком стрімкої перебудови миру, що не може не відображатись на нашому житті і здоров'ї.

З іншого боку, розвиток технологій, зокрема, в медичній сфері, дозволяють фахівцям діагностувати захворювання на ранній стадії розвитку. Все, що потрібно людини, це бути уважним до свого здоров'я, звертати увагу на перші ознаки патології і своєчасно консультуватися з лікарем.

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