США оновлять інструкції для м-РНК вакцин від ковіду застереженням про можливе запалення серця

Міокардит та перикардит фіксували після щеплення у підлітків та молодих людей.

Органи охорони здоров'я США планують оновити офіційну інструкцію до застосування м-РНК вакцин від коронавірусу Moderna і Pfizer для підлітків та молодих людей після виявлення можливого зв'язку із рідкісними випадками запалення серця. Про це пише AFP.

Мова йде про більше 320 випадків міокардиту (запалення серцевого м'яза) і перикардиту (запалення зовнішньої оболонки серця) у вакцинованих віком до 30 років. Із 323 осіб 309 були госпіталізовані, виписані 295. Дев'ятеро залишаються в лікарні, зокрема дві людини – у відділені інтенсивної терапії.

Такий побічний ефект був зафіксований здебільшого у чоловіків, найчастіше – після введення другої дози. Підтверджених летальних випадків унаслідок цього немає.

"На щастя, це надзвичайно рідкісне явище, яке здебільшого проявлялося в легкій формі", – повідомив член експертної групи, педіатр Дитячого медичного центру Коена Генрі Бернштейн.

Медики припускають, що мРНК-вакцини можуть стати новим тригером для міокардиту. Водночас ризики від ковіду все рівно значно перевищують можливі наслідки від вакцинування.

На кожен мільйон других доз, введених хлопчикам у віці від 12 до 17 років, щеплення запобігає 5700 випадків коронавірусу, 215 госпіталізацій, 71 госпіталізацію в реанімацію і дві смерті протягом 120 днів. Водночас у результаті вакцинації можна очікувати від 56 до 69 випадків міокардиту.

Людям, у яких після першої дози вакцини виявлять запалення серця, рекомендуватимуть відкласти друге щеплення до зникнення симптомів і консультацій лікаря.

Доведено, що вакцини з матричною РНК мають виняткову ефективність у захисті від хвороби. Pfizer зараз дозволена для дітей віком від 12 років, а Moderna - від 18.

Лікарі побоюються, що новий штам ковіду "Дельта" може більше вражати саме дітей, ніж попередні мутації.

Нагадаємо, що у квітні у ВООЗ повідомили, що причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією від коронавірусу препаратом AStraZeneca та дуже рідкісним виникненням тромбів з низьким рівнем тромбоцитів вважається ймовірним, але не доведеним.

Європейське медичне агентство (EMA) дійшло висновку, що між вакциною від коронавірусу AstraZeneca та рідкісними випадками утворення тромбів можливий зв'язок. EMA вважає, що цей наслідок необхідно внести до списку дуже рідкісних побічних ефектів препарату.