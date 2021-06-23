​AstraZeneca заявила, що її вакцина захищає від "індійського" штаму

Ефективність приблизно на тому ж рівні, що й проти "британського" варіанту.

Компанія AstraZeneca заявила, що її вакцина захищає від "індійських" штамів B.1.617.2 (дельта) і B.1.617.1 (каппа).

На сайті компанії повідомляється, що ефективність вакцини AstraZeneca проти варіантів дельта і каппа знаходиться на тому ж рівні, що й проти "британського" штаму (альфа) чи "бразильського" (гамма).

Заява AstraZeneca базується на дослідженні Оксфордського університету, яке вивчало здатність моноклональних антитіл у сироватці крові вакцинованих осіб і тих, хто перехворів ковідом, нейтралізувати штами дельта і каппа. З'ясувалося, що нейтралізація була на одному рівні з тією, яку вакцини демонстрували проти штамів альфа та гамма.

Компанія нагадала, що ефективність вакцини AstraZeneca проти штаму альфа становила 70,4% через два тижні після другої дози.

"Це дає нам надію, що навіть у випадку поширення нових штамів наша вакцина буде продовжувати забезпечувати захист людей у всьому світі та допоможе погасити хвилю пандемії для індійського народу", - йдеться в заяві топменеджера AstraZeneca Мене Пангалоса.

Вакцина AstraZeneca - основна вакцина в Індії та основна вакцина програми COVAX.

Нагадаємо, що для вакцинації громадян України було замовлено 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield (з яких отримано тільки чверть). Ще близько мільйона доз AstraZeneca корейського виробництва Україна отримала в рамках програми COVAX.

Міністерство охорони здоров'я поки що не повідомляло про виявлення дельта-штаму коронавірусу в Україні, але він уже став домінуючим в сусідній Росії.