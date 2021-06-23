Україна додатково законтрактувала більше 5 млн доз вакцини Sinovac

Міжнародна закупівельна компанія Crown Agents домовилась про придбання для України 5,3 млн доз китайської вакцини Sinovac/CoronaVac.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час панельної дискусії з питань вакцинації в Україні, що відбулася в середу, 23 червня.

"На сьогоднішній день по Sinovac є підписані зобов'язання. 5,325 млн доз вакцини буде закуплена Crown Agents і 1,9 млн доз вакцини буде закуплено ДП "Медичні закупівлі України", - сказав Кузін.

Постачання цієї вакцини попередньо замовлено на липень, але, за словами Кузіна, на цей місяць заплановано стільки поставок інших вакцин, що Україна хоче відтермінувати її на пізніший час.

Всього на липень заплановано отримати 7,7 млн доз вакцини.

Нагадаємо, що Україна домовилась про придбання перших 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac за 964,3 млн гривень ще у грудні 2020 року. Першу партію вакцини привезли з порушенням строків у кінці березня, а використовувати почали тільки з середини квітня.

Раніше ефективність вакцини від коронавірусу компанії Sinovac викликала сумнів через різні дані під час клінічних досліджень (51% в Бразилії, 67% в Чилі, 65% в Індонезії, 84% в Туреччині). У реальних умовах препарат показав себе дуже добре, але в Чилі та на Сейшелах, попри масове щеплення цією вакциною, все одно сталися спалахи хвороби.