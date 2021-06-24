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На п’яти пляжах Києва виявили кишкову паличку

Купатися там не рекомендують.

На п’яти пляжах Києва виявили кишкову паличку
Фото: www.segodnya.ua

У пробах води з водойм, відібраних на пляжах Києва, зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах «Троєщина», «Веселка», «Тельбін», «Вербний» та «Пуща-Водиця».

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві рекомендує користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку населення - без купання.

"Відновити можливість купання слід після доведення цих показників до нормативних значень", - зазначається у повідомленні відомства.

Раніше повідомляли, що у Києві до літнього сезону 2021 року підготували 14 пляжів. Офіційні паспорти отримали 7 столичних пляжів.

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