Комісія власності повторно підтримала демонтаж пам'ятника дружби Києва і Москви

Комісія з питань власності Київради 23 червня повторно підтримала рішення про демонтаж пам'ятника дружби Києва і Москви, який розташований у Голосіївському районі Києва. Рішення потрібно було ухвалити через заперечення Управління правового забезпечення діяльності Київради щодо демонтажу. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Так, Управління правового забезпечення не погодило проєкт рішення про демонтаж пам'ятника через відсутність у Київської міської ради порядку демонтажу пам'ятних знаків, на яких зазначено назви міст країни-агресора.

Під час повторного голосування 5 з 7 членів комісії проголосували за демонтаж пам'ятника, ще двоє — утрималося. Тепер рішення про демонтаж планують винести на сесію Київради.

“Комісія міськради з власності підтримали вже вдруге мій проєкт рішення, що говорить про те, що все ж і для більшості депутатів (окрім ОПЗЖ та "Єдність") очевидно, що на восьмому році війни цей пам’ятник знак є абсурдним. Хтось переймається тим, та чого ж ми все рушимо, так ось – після демонтажу цього знаку ми почнемо процес конкурсу на новий пам’ятний знак жінкам-захисницям, які загинули в російсько-українській війні. Дуже сподіваюсь, що надалі не буде перепон у цього проєкту рішення і він, нарешті, вийде в сесійний зал", - повідомила депутатка Аліна Михайлова LB.ua.

Нагадаємо, у квітні київська влада відмовилась демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви. Чиновники агрументували це тим, що пам'ятник досі знаходиться на балансі комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району Києва як основний засіб зовнішнього благоустрою з балансовою вартістю 105 500,00 грн. Згодом комісія Київради підтримала проєкт рішення по демонтажу пам'ятного знаку дружби Києва та Москви.