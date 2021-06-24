Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Збірна України вперше в своїй історії вийшла у плей-оф Євро
Збірна України вперше в своїй історії вийшла у плей-оф Євро
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

Модератори від ОБСЄ Морель і Фріш покидають “мінський процес”, - Гармаш

В українській делегації сподіваються, що нові модератори будуть керуватися в дипломатичному процесі документами, а не "традиціями".

Модератори від ОБСЄ Морель і Фріш покидають “мінський процес”, - Гармаш
Пьер Морель
Фото: nr2.com.ua

Тристоронню контактну групу покидають модератор політичної робочої групи посол П'єр Морель і модератор рабгруппи з гуманітарних питань посол Тоні Фріш.

Про це у Facebook повідомив представник окупованого Донецька у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

“Сьогоднішнє засідання ТКГ може стати переломним в Мінському процесі. А може і не стати, але слабкий шанс є. Сьогодні процес покидали два "мінських довгожителя", модератор політичної робочої групи посол П'єр Морель (7 років в процесі) і модератор рабгруппи з гуманітарних питань посол Тоні Фріш (6 років). І росіяни, і їхні маріонетки з ОРДЛО, розсипалися в компліментах і подяках за "геніальну" дипломатію і "приємну співпрацю". "Міністри" ОРДО і ОРЛО звали їх в гості: "якщо будите нудьгувати, приїжджайте до нас", - написав Гармаш.

Він зазначив, що українська делегація проводила посла Фріша мовчанням.

“Найбільш об'єктивний, "який керувався принципом рівності сторін", але за 6 років так і не розібрався, хто ці сторони, посол Фріш вчора на рабгруппе побажав усього найкращого "громадянам Донбасу", але, чомусь, не пам'ятав про громадян України”, - зазначив Гармаш.

Він зазначив, що голова українського делеації у ТКГ Леонід Кравчук подякував послу Морелю за роботу.

“Мене спеціально попросили не давати оцінок його роботі... Зараз скажу тільки, що навіть сьогодні Морель називав представників ОРДЛО від Росії - "главами делегацій". Я навіть не знаю, як це пояснити: і Євросоюз, і G-7 заявляють, що "Росія - сторона конфлікту, а не посередник", зате їх дипломати в ТКГ роблять все, щоб суб’єктиівізувати ОРДЛО як "делегації" і "бік", а ще - викинути з процесу визначення моделі майбутнього Донбасу представників вимушених переселенців, які через ці "делегацій" втратили будинки, зв'язок з близькими, стабільне життя у себе на батьківщині ... Це якийсь особливо збочений європейський "гуманізм" - позбавити тих, хто і так постраждав від війни, права ще й на майбутнє”, - повідомив Гармаш.

При цьому Гармаш висловив сподівання на те, що нові модератори будуть керуватися в дипломатичному процесі документами, а не "традиціями".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також