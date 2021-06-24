Модератори від ОБСЄ Морель і Фріш покидають “мінський процес”, - Гармаш

В українській делегації сподіваються, що нові модератори будуть керуватися в дипломатичному процесі документами, а не "традиціями".

Тристоронню контактну групу покидають модератор політичної робочої групи посол П'єр Морель і модератор рабгруппи з гуманітарних питань посол Тоні Фріш.

Про це у Facebook повідомив представник окупованого Донецька у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

“Сьогоднішнє засідання ТКГ може стати переломним в Мінському процесі. А може і не стати, але слабкий шанс є. Сьогодні процес покидали два "мінських довгожителя", модератор політичної робочої групи посол П'єр Морель (7 років в процесі) і модератор рабгруппи з гуманітарних питань посол Тоні Фріш (6 років). І росіяни, і їхні маріонетки з ОРДЛО, розсипалися в компліментах і подяках за "геніальну" дипломатію і "приємну співпрацю". "Міністри" ОРДО і ОРЛО звали їх в гості: "якщо будите нудьгувати, приїжджайте до нас", - написав Гармаш.

Він зазначив, що українська делегація проводила посла Фріша мовчанням.

“Найбільш об'єктивний, "який керувався принципом рівності сторін", але за 6 років так і не розібрався, хто ці сторони, посол Фріш вчора на рабгруппе побажав усього найкращого "громадянам Донбасу", але, чомусь, не пам'ятав про громадян України”, - зазначив Гармаш.

Він зазначив, що голова українського делеації у ТКГ Леонід Кравчук подякував послу Морелю за роботу.

“Мене спеціально попросили не давати оцінок його роботі... Зараз скажу тільки, що навіть сьогодні Морель називав представників ОРДЛО від Росії - "главами делегацій". Я навіть не знаю, як це пояснити: і Євросоюз, і G-7 заявляють, що "Росія - сторона конфлікту, а не посередник", зате їх дипломати в ТКГ роблять все, щоб суб’єктиівізувати ОРДЛО як "делегації" і "бік", а ще - викинути з процесу визначення моделі майбутнього Донбасу представників вимушених переселенців, які через ці "делегацій" втратили будинки, зв'язок з близькими, стабільне життя у себе на батьківщині ... Це якийсь особливо збочений європейський "гуманізм" - позбавити тих, хто і так постраждав від війни, права ще й на майбутнє”, - повідомив Гармаш.

При цьому Гармаш висловив сподівання на те, що нові модератори будуть керуватися в дипломатичному процесі документами, а не "традиціями".