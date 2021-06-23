Сьогодні, 23 червня, близько опівдня у Львові екіпажі патрульних майже одночасно виявили загоряння транспортних засобів в Залізничному та Сихівському районах.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львова.

Так, на вулиці Городоцькій патрульні побачили автомобіль ВАЗ 2107, з-під капота якого йшов дим та було видно полум’я. Поліцейські одразу ж схопили вогнегасник і почали ліквідувати загоряння. Також додатково залучили вогнегасники водіїв, які проїжджали повз. Пожежу загасили, авто прибрали з проїжджої частини.

На вулиці Стрийській між двома багатоповерхівками патрульні виявили загоряння автомобіля Volkswagen Touran.

"Вогонь швидко поширився й передня сторона автівки деформувалася на очах. Поліцейські розбили бічне скло, перемкнули коробку передач на нейтральне положення і відштовхнули авто на безпечну відстань від житлових будинків. На місце прибули пожежники, які загасили вогонь. Також на місці працювали слідчі", - йдеться у повідомленні.

Патрульні встановили власників транспортних засобів.

Патрульна поліція нагадує водіям про заходи безпеки під час підвищення температури повітря та закликає не залишати надовго транспортні засоби на відкритих стоянках.

Як повідомляли, до кінця цього тижня в Україні передбачається суха, малохмарна та спекотна погода. Температура повітря удень подекуди сягатиме +36°С.