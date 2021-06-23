Держспецзв’язок заперечив рейдерське захоплення Митрополичих садів у Львові

В управлінні Держспецзв’язку Львівщини заперечили інформацію про рейдерське захоплення Митрополичих садів біля церкви Св. Юра у Львові та переконують, що проводили планові навчання на території, де розташовані об’єкти Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ).

Непорозуміння, яке виникло у результаті, пояснюють браком комунікації між управлінням та львівською курією УГКЦ, повідомляє ZAXID.NET.

Напередодні ввечері Львівська Архиєпархія УГКЦ заявила про рейдерське захоплення Митрополичих садів. Представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядковується Держспецзв’язку, привезли до садів військову техніку.

"Жодного захоплення, у тому числі рейдерського, ні території, ні земельної ділянки, ні майна УГКЦ не було, не планується і не буде. На вчора були заплановані управлінням Держспецзв’язку у Львівській області навчання щодо перевірки готовності засобів зв’язку. Такі заходи проводять по всіх областях", – розповів 23 червня під час брифінгу перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Начальник управління Держспецзв’язку Львівщини Сергій Жук сказав, що лист-звернення про навчання та з проханням забезпечити заїзд на територію до львівської курії УГКЦ управління надіслало у п’ятницю, 18 червня, напередодні трьох вихідних днів через свято Трійці. Проте навчання розпочали у вівторок, 22 червня, не отримавши на звернення будь-якої відповіді. Лист від львівської курії надійшов уже після початку навчань. У ньому зазначалося, що необхідно звернутися для погодження навчань до Львівської міськради. Уже після того управління Держспецзв’язку звернулося до міськради.

Святоюрська гора – це великий комплекс довкола церкви Святого Юра. Сад навколо храму створили у 1762-1771 роках. Територія Святоюрської гори з садами, належить до спадщини ЮНЕСКО і перебуває у постійному користуванні Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Раніше на території садів була розташована вежа Львівської філії концерну РРТ, яку демонтували. Зараз концерн судиться з мерією.