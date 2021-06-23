Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
ГоловнаСуспільствоПодії

Держспецзв’язок заперечив рейдерське захоплення Митрополичих садів у Львові

На території садів, де розташовані об’єкти КРРТ, збиралися проводити планові навчання.

Держспецзв’язок заперечив рейдерське захоплення Митрополичих садів у Львові
Фото: facebook.com/drozdyak

В управлінні Держспецзв’язку Львівщини заперечили інформацію про рейдерське захоплення Митрополичих садів біля церкви Св. Юра у Львові та переконують, що проводили планові навчання на території, де розташовані об’єкти Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ).

Непорозуміння, яке виникло у результаті, пояснюють браком комунікації між управлінням та львівською курією УГКЦ, повідомляє ZAXID.NET.

Напередодні ввечері Львівська Архиєпархія УГКЦ заявила про рейдерське захоплення Митрополичих садів. Представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядковується Держспецзв’язку, привезли до садів військову техніку.

"Жодного захоплення, у тому числі рейдерського, ні території, ні земельної ділянки, ні майна УГКЦ не було, не планується і не буде. На вчора були заплановані управлінням Держспецзв’язку у Львівській області навчання щодо перевірки готовності засобів зв’язку. Такі заходи проводять по всіх областях", – розповів 23 червня під час брифінгу перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Начальник управління Держспецзв’язку Львівщини Сергій Жук сказав, що лист-звернення про навчання та з проханням забезпечити заїзд на територію до львівської курії УГКЦ управління надіслало у п’ятницю, 18 червня, напередодні трьох вихідних днів через свято Трійці. Проте навчання розпочали у вівторок, 22 червня, не отримавши на звернення будь-якої відповіді. Лист від львівської курії надійшов уже після початку навчань. У ньому зазначалося, що необхідно звернутися для погодження навчань до Львівської міськради. Уже після того управління Держспецзв’язку звернулося до міськради.

Святоюрська гора – це великий комплекс довкола церкви Святого Юра. Сад навколо храму створили у 1762-1771 роках. Територія Святоюрської гори з садами, належить до спадщини ЮНЕСКО і перебуває у постійному користуванні Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Раніше на території садів була розташована вежа Львівської філії концерну РРТ, яку демонтували. Зараз концерн судиться з мерією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також