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Пилова буря протримається в Україні ще два дні, - Укргідрометцентр

Короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише місцями у південних та західних областях.

Пилова буря протримається в Україні ще два дні, - Укргідрометцентр
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж найближчих двох днів продовжать спостерігатися пилові бурі, поки не зміниться вітер та не пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідромецентр.

Зазначається, що 21-22 червня метеорологічні станції південних, центральних та північних областей України (зокрема і на Київщині) зафіксували метеорологічне явище імла і погіршення видимості до 1,5 - 5 км, сприченене пилом.

"Причиною виникнення такого явища є пилові бурі, які спостерігаються далеко за межами України: на території республіки Калмикії РФ. За умов сухої та спекотної погоди та сильного вітру пил та пісок потрапляє в атмосферу на висоту 1-2 км і переноситься східними та південно-східними вітрами через Кубань та Азовське море на територію України", - йдеться у повідомленні.

За прогнозом Укргідромецентру, такі процеси можуть утримуватися найближчі дві доби, поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі, як на території півдня Росії так і в Україні.

"У найближчі три доби жарка погода з температурою +30…+36 утримається в Україні, короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише місцями у південних та західних областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку тижня кілька регіонів України затягнула пилова завіса - у повітрі видно пил та інші частинки, при цьому запаху диму не відчувається. Метеорологи не виключають, що пилова буря, що могла прийти з Середньої Азії чи півдня Росії, або це можуть бути наслідки різкої спеки.

У вівторок пилова завіса дійшла до Києва. У столиці днями фіксують перевищення концентрації пилу в повітрі.

У квітні минулого року пилова буря у столиці призвела до великого ДТП на трасі Київ - Ковель. Через погану видимість зіткнулися шість автомобілів: чотири вантажні і два легкові. У Києві тоді оголосили штормове попередження.

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