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Внаслідок зливи на Буковині пошкоджено чотири школи, зруйновано 19 мостів

Дві будівлі не підлягають відновленню. 

Внаслідок зливи на Буковині пошкоджено чотири школи, зруйновано 19 мостів
Карстовий провал після зливи
Фото: Черівецька ОДА в Facebook

Внаслідок зливи в Чернівецькій області підтопило більше 200 домогосподарств, пошкоджено чотири школи. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім того, зруйновано чи доведено до аварійного стану 19 мостів. 

"Дві будівлі не підлягають відновленню. Очікуємо від Чернівецької ОДА підрахунку збитків", - повідомив Шмигаль. 

Сильні зливи на Буковині почалися 20 червня. 17 сіл підтопило, деякі під’їзні шляхи до населених пунктів було розмито. Дороги і мости зазнали ушокджень у 29 населених пунктах. Жертв і постраждалих людей від негоди немає.

Після дощу в селі біля Хотина на людському городі утворився карстовий провал. Вирву діаметром близько 7 метрів та глибиною понад 3 метри виявили 21 червня. Виникла вона за 20 метрів від житлового будинку.

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