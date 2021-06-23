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​Рятувальники допомогли туристам із Сумщини спуститися з Говерли

Через сильну зливу туристи не могли самостійно зійти до підніжжя гори.

Прикарпатські рятувальники надали допомогу групі туристів, які не могли самостійно зійти з Говерли через сильний дощ.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"22 червня о 18:15 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що туристи з Сумської області в складі групи з 46 осіб під час сходження з г. Говерла по «синьому маршруту», через ускладнення погодних умов (значний дощ, гроза) не можуть самостійно зійти до підніжжя гори", - йдеться у повідомленні.

Фото: dsns.gov.ua

О 19:30 рятувальники прибули до туристів. Частина з них почали спускатися самостійно. Ще 26 особам рятувальники надали допомогу, з них: 22 дітей та четверо дорослих, в тому числі одна породілля.

О 20:55 рятувальні роботи були завершені. Травмованих немає.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше цСколе Стрийського району під час сходження групи туристів на гору Парашка стало погано 49-річний жінці. Рятувальники допомогли спустити жінку та госпіталізували її.

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