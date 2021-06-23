Окупанти дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі

Протягом минулої доби, 22 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Золотого-4 окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Красногорівки ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Лебединського окупанти обстрілювали наших захисників з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем російсько-окупаційні війська двічі здійснювали обстріл поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

У напрямку Світлодарська ворог здійснював обстріл з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі населених пунктів Мар'їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. Безпілотники противника були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 23 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Майорська противник застосував проти українських військ ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Біля Південного російські найманці обстріляли позиції Об’єднаних сил із мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше американське посольство засудило обстріл Авдіївки з боку російських окупантів, що стався 19 червня, і закликало Росію "припинити безглузде насильство" та вбивати українців.