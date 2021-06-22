​"Укрзалізниця" продала металобрухту на майже 1,2 млрд гривень

АТ "Укрзалізниця" з початку 2021 року провела в електронній системі "Prozorro.Продажі" 43 успішні аукціони з продажу брухту чорних і кольорових металів на 1 млрд 185 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба "УЗ".

Зокрема, під час зазначених онлайн-аукціонів було реалізовано брухт чорних металів на понад 1,03 млрд гривень та брухт кольорових металів та сплавів – на 151, 6 млн гривень.

"Укрзалізниця – чи не найактивніший організатор онлайн-торгів на Prozorro.Продажі. Днями успішно пройшли 12 аукціонів із продажу брухту кольорових металів. Як і планували, продали майже 2 тис. тонн сировини на 151,6 млн грн. Приріст вартості на торгах відносно початкової склав 6,65 млн грн", - зазначив в.о. голови правління "УЗ" Іван Юрик.

За його словами, найближчим часом також планується реалізувати 30,3 тис. чергової партії брухту чорних металів та отримати щонайменше додатково 187,5 млн гривень.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" для ремонту вагонів витратила 200 млн грн на матеріали, які не відповідають вимогам безпеки.