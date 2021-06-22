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У Черкасах затримали громадянина Росії зі списку Інтерполу

Чоловік, який є уродженцем Узбекистану, переховувався в Україні з 2019 року.

Фото: facebook.com/ssu.cherkasy

У Черкасах затримали громадянина Росії, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

За даними Служби безпеки України, іноземець переховувався на території України з 2019 року. Його підозрюють у скоєнні злочинів на території іншої держави.

Операція із затримання відбувалася в ході спецоперації з протидії міжнародному тероризму.

Фото: facebook.com/ssu.cherkasy

Фото: facebook.com/ssu.cherkasy

Чоловіка, який є уродженцем Узбекистану, арештували на 40 діб та помістили у Черкаський слідчий ізолятор до отримання запиту на видачу.

Нагадаємо, що на початку червня контррозвідка СБУ затримала іншого росіянина, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол.

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