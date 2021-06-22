Фото: facebook.com/kharkivpolice

Жителька Харкова знайшла у себе під ліжком сітчастого пітона.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції, куди подзвонила перелякана жінка.

"Заявниця повідомила, що виявила у власній квартирі змію. Опинившись в такій нетиповій ситуації, вона сильно розхвилювалась, зателефонувала 102 та попрохала допомогти їй", - йдеться в повідомленні.

Патрульний екіпаж витягнув плазуна з-під ліжка (як він там опинився, невідомо) та відвіз його до ветеринара.

Пітон виявився здоровим, і його вирішили помістити на тимчасове утримання до контактного зоопарку для догляду спеціалістами.

Фото: facebook.com/kharkivpolice

Нагадаємо, що у квітні в Києві місцевий мешканець напідпитку гуляв зі зміями і чіплявся до людей.