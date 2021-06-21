Люстра свічка в сучасному інтер'єрі

Люстри у формі свічок походять від стародавніх канделябрів, якими освітлювали приміщення при палацах. До цього дня люстри у вигляді свічок привносять нотку аристократичності й розкоші в будь-який інтер'єр. Конструкція люстри свічки ніби імітує старовинні світильники. Встановити в такий освітлювальний прилад можна як звичайні лампочки, так і лампочки у вигляді свічок. У нашому інтернет-магазині є моделі як на кілька лампочок, так і масивні світильники, здатні прикрасити великі зали та холи.

Люстри свічки: переваги й особливості

Люстри свічки дуже ошатні й віддають старовиною. Встановлювати їх можна не тільки у відповідний інтер'єр. Подібні світильники ідеально впишуться і в сучасні апартаменти.

Люстри з лампочками у вигляді свічок відрізняє ряд переваг:

простота монтажу. Переважно, це підвісні вироби зі стельовим гаком. Головне, щоб перекриття стелі були досить міцними й витримали вагу конструкції;

металевий міцний каркас, який прослужить багато років;

декоративність виробів. У люстрах немає плафонів, патрон переходить в лампочку, яка доступна в різноманітних формах: звужена догори, що імітує свічку або з кінчиком, загнутим убік - немов вітер дме на полум'я.

Найкраще кована модель виглядає в обстановці арт-деко, бароко, класика, ампір, готика, вінтаж. При цьому, білу люстру свічку можна купити для скандинавського інтер'єрного стилю, чорну – для лофт, а винно-червоні моделі підтримають оригінальність стилю еклектика.

Інтернет-магазин Brille пропонує купити люстри свічки варіативних типів: галогенні, дерев'яні, кришталеві. Для наших клієнтів доступні різні варіанти оплати й швидка доставка по Києву та Україні.

Куди встановити люстру свічку

Ці світильники, як правило, виготовлені з бронзи, латуні або кованого заліза. Рідко в дорогих моделях використовується срібне або золоте напилення. Кількість лампочок - від п'яти та вище. Іноді вони виготовляються в кілька ярусів. Це, безперечно, важкі вироби, тому, вибираючи люстру свічку, необхідно звернути увагу на міцність конструкції. Кріпиться ця люстра до стелі за допомогою спеціального гака.

Люстри свічки завдяки своїй масивності займають досить багато місця в приміщенні. Тому при їх установці слід звернути увагу на висоту стель і розміри кімнати. Для маленьких приміщень вони, швидше за все, не підійдуть, оскільки візуально зменшують площу.

Такий світильник прикрасить будь-яке приміщення, при цьому абсолютно невибагливий у догляді. Люстра свічка буде служити довгі роки й радувати ваше око своєю самобутністю і дорожнечею.

Кілька фактів про люстри свічки

Звідки походять люстри свічки?

Люстра зі свічками продовжує історичні традиції, коли замок феодала або церква висвітлювали за допомогою канделябрів з укріпленими восковими свічками. Сучасні світильники, стилізовані під старовину, зручні в догляді, безпечні й недорогі, в порівнянні зі своїми попередниками.

Які лампочки краще купувати для люстри свічки?

Як правило, люстри свічки мають від 3 до 30 патронів. У багатолампові моделі краще встановити світлодіодні джерела світла - вони економічні, не шкодять навколишньому середовищу і створюють рівне всеосяжне освітлення без мерехтіння і різких тіней.

Люстра свічка підійде для невеликих кімнат?

Найкраще люстра свічка виглядає в кімнатах з високими стелями.