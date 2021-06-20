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Сьогодні із 14:00 у Києві через спеку обмежують рух вантажівок

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до столиці.

Сьогодні із 14:00 у Києві через спеку обмежують рух вантажівок
Фото: КМДА

У Києві із 14:00 неділі, 20 червня обмежують рух для великовагового автотранспорту в місто у зв’язку зі спекою.

Про це повідомили у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Зокрема, через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

У Київраді нагадують, що оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці здійснює Патрульна поліція.

“Зазначимо, що обмеження запроваджено розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 “Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря””, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня у Києві та Київській області вдень без опадів. Температура у столиці 28-30°, а в області 26-31°.

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