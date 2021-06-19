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ЄС передав донецьким поліцейським обладнання для криміналістів

Bluestar@Forensic дає змогу знаходити на місці злочину плями крові, які були змито.

Європейські партнери передали криміналістам Донецької області устаткування для виявлення та збору доказів.

Про це йдеться на порталі Поліції Донеччини.

Так, продукт Bluestar@Forensic дає змогу знаходити на місці злочину плями крові, які були змито, витерто або які є невидимими для неозброєного ока. При цьому реагент не змінює характеристики крові та ДНК, що дає змогу використовувати зразки для подальшого дослідження. Цей препарат є незамінним при розслідуванні резонансних тяжких злочинів.

Крім того, поліцейські отримали потужні портативні освітлювачі, які дають видимість до 250 м, та інше сучасне устаткування.

Передача техніки відбулася у межах проєкту “Посилення операційного потенціалу партнерів в зоні відповідальності регіонального представництва КМЄС в Маріуполі”.

“Відділи криміналістичного забезпечення є ключовими суб’єктами під час огляду місця події. Нове обладнання дасть змогу криміналістам покращити процеси виявлення, збору і транспортування доказів відповідно до кращих європейських практик”, – йдеться у повідомленні.

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