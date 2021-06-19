ЄС передав донецьким поліцейським обладнання для криміналістів

Європейські партнери передали криміналістам Донецької області устаткування для виявлення та збору доказів.
Про це йдеться на порталі Поліції Донеччини.
Так, продукт Bluestar@Forensic дає змогу знаходити на місці злочину плями крові, які були змито, витерто або які є невидимими для неозброєного ока. При цьому реагент не змінює характеристики крові та ДНК, що дає змогу використовувати зразки для подальшого дослідження. Цей препарат є незамінним при розслідуванні резонансних тяжких злочинів.
Крім того, поліцейські отримали потужні портативні освітлювачі, які дають видимість до 250 м, та інше сучасне устаткування.
Передача техніки відбулася у межах проєкту “Посилення операційного потенціалу партнерів в зоні відповідальності регіонального представництва КМЄС в Маріуполі”.
“Відділи криміналістичного забезпечення є ключовими суб’єктами під час огляду місця події. Нове обладнання дасть змогу криміналістам покращити процеси виявлення, збору і транспортування доказів відповідно до кращих європейських практик”, – йдеться у повідомленні.