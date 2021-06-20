В Ірані на виборах президента переміг Ібрагім Раїсі (оновлено)
В Ірані на виборах президента переміг Ібрагім Раїсі (оновлено)
Дорога з Києва до аеропорту “Бориспіль” буде закрита до 20 серпня
Дорога з Києва до аеропорту “Бориспіль” буде закрита до 20 серпня
В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні
В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні
В Білому домі назвали нісенітницею призупинення військової допомоги Україні
В Білому домі назвали нісенітницею призупинення військової допомоги Україні
Проєкт «Сайгак»: прощання з радянською спадщиною
Проєкт «Сайгак»: прощання з радянською спадщиною
Білорусь закриє небо для українських літаків, – Лукашенко
Білорусь закриє небо для українських літаків, – Лукашенко
Ідеальний шторм: чому в світі дорожчає сировина і чого чекати українцям
Ідеальний шторм: чому в світі дорожчає сировина і чого чекати українцям
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
В Пущі-Водиці пройшла акція проти ЖК посеред лісу: бетонний паркан пробили колодою
В Пущі-Водиці пройшла акція проти ЖК посеред лісу: бетонний паркан пробили колодою
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Авдіївку, поранено місцевого жителя

Зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Окупанти обстріляли Авдіївку, поранено місцевого жителя
Фото: pravda.com.ua

Протягом суботи, 19 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Окупанти обстріляли Авдіївку, поранено місцевого жителя.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"Окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли населений пункт Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989-го року народження. Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу", – йдеться у повідомленні.

Поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі Новотошківського російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поряд із Водяним, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ воїни Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 07:00 20 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, на тимчасово непідконтрольній Україні території в населеному пункті Бойківське Донецької області окупанти з порушенням лінії відведення розмістили п’ять танків Т-64.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також