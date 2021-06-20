Протягом суботи, 19 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Окупанти обстріляли Авдіївку, поранено місцевого жителя.
Про це повідомила пресслужба ООС.
"Окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли населений пункт Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989-го року народження. Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу", – йдеться у повідомленні.
Поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
У районі Новотошківського російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поряд із Водяним, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ.
Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ воїни Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 07:00 20 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, на тимчасово непідконтрольній Україні території в населеному пункті Бойківське Донецької області окупанти з порушенням лінії відведення розмістили п’ять танків Т-64.