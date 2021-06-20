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На Львівщині госпіталізувалу туристку, яка постраждала під час сходження на гору

Жінка у стані середнього ступеня важкості.

Фото: lv.dsns.gov.ua

У Львівській області м. Сколе Стрийського району під час сходження групи туристів на гору Парашка стало погано 49-річний жінці.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Служба порятунку отримала повідомлення 19 червня о 17:09.

До місця події було направлено рятувальників Славської пошуково-рятувальної частини загону технічної служби.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Рятувальники знайшли групу туристів та потерпілу, її на ношах спустили до автомобіля САРМ, а потім доправили до карети швидкої медичної допомоги.

Жінку у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до Сколівської центральної районної лікарні.

До місця виклику було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у горах Анталії знайшли тіло української альпіністки, яка зникла на початку травня.

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