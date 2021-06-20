Зеленський привітав медиків з професійним святом

Він закликав подякувати тим, хто дбає про наше здоров'я та вміє повернути наші сили.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських медиків з їхнім професійним святом, яке відзначають щорічно у третю неділю червня.

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

Він закликав подякувати тим, хто дбає про наше здоров'я та вміє повернути наші сили.

“Подякувати нашим справжнім героям, які вже вміють стримувати і пандемію та роблять усе можливе й неможливе 7 днів на тиждень та 24 години на добу, щоб українці могли нормально жити, добре працювати та ще краще відпочивати”, – написав він.

За його словами, найбільша подяка – лікарям, медичним сестрам і всім тим, хто працює в медичній галузі України. “У їхнє професійне свято, яке цього року дуже символічно збіглося з Трійцею”, – додав Зеленський.

“Впевнений, що більшості з нас є кому в цей день сказати теплі слова – своєму лікарю чи просто тим, хто колись допоміг. Обов'язково знайдіть час і для цього. Навіть якщо у вас немає зараз їхніх контактів, зробіть це хоча б подумки. Бо де б іще ми взяли цей час, якби не вони?”, – підсумував президент.

Нагадаємо, у квітні Комітет Верховної Ради України підтримав закон про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство проти медика.