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Зеленський підписав закон щодо підтримки українських авіакомпаній

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 1 червня 2021 року.

Зеленський підписав закон щодо підтримки українських авіакомпаній
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1492-ІХ щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідний закон Про внесення зміни до розділу ХХI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу Верховна Рада ухвалила 1 червня 2021 року.

“Цей документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній у період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, закон продовжує до кінця 2024 року можливість експлуатації в Україні в режимі тимчасового ввезення з умовним звільненням від митних платежів літаків, ввезених українськими авіакомпаніями за оперативним лізингом.

У такому режимі на митну територію України можуть ввозитися літаки з масою порожнього обладнаного апарата понад 10 тис. кг, але не більше 30 тис. кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

При цьому, відповідно до закону, уряд має врахувати в проекті державного бюджету України на 2022 рік фінансування заходів Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості, зокрема щодо відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників.

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