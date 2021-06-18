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ПриватБанк перерахував до держбюджету 19,4 млрд гривень дивідендів

За три роки держава "відбила" третину суми, витраченої на докапіталізацію.

ПриватБанк перерахував до держбюджету 19,4 млрд гривень дивідендів
Фото: phl.com.ua

ПриватБанк перерахував до державного бюджету 19,4 млрд гривень дивідендів, тобто 80% чистого прибутку за 2020 рік.

Про це банк повідомив на своєму сайті в п'ятницю, 18 червня.

За словами голови наглядової ради банку Шерон Іскі, за три останніх роки після націоналізації ПриватБанку він приніс держбюджету дивідендів на суму 55,4 млрд грн.

Для порівняння, у 2020 році банк віддав у держбюджет 24,5 млрд гривень, у 2019 - 11,5 млрд.

"Чотири роки тому з податків українців було врятовано ПриватБанк та фінансову стабільність країни. Всі ці роки банк повертає державі вкладені кошти, й сьогодні ПриватБанк - найбільший донор бюджету серед держбанків. ПриватБанк доводить, що державна компанія може і має бути ефективною", - сказала вона.

Нагадаємо, що чистий прибуток ПриватБанку у 2020 році становив 24,3 млрд грн.

У грудні 2016 року держава націоналізувала ПриватБанк у зв'язку з його неплатоспроможністю. На його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 млрд гривень.

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