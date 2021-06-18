У Запоріжжі відкривається оновлений Епіцентр з фуд-кортом нового формату та drive-ареною

Мережа торговельних центрів Епіцентр 19 червня офіційно відкриває після оновлення відразу два ТЦ – у Запоріжжі та Шепетівці Хмельницької області.

У Запоріжжі національна мережа оновила свій перший в місті торговельний центр на вулиці Запорізькій, 1В. Компанія відкрила його ще у 2010 році, а тепер реформатувала об’єкт, представивши у ньому інноваційні торгові концепти формату shop in shop.

Загальний асортимент товарів у двоповерховому ТЦ налічуватиме близько 170 000 артикулів, а найбільшими торговими відділами стануть Сад та город (понад 2000 кв. м), Вироби з дерева (1730 кв. м) і Будівельні матеріали (1640 кв. м). Значну площу також займатимуть відділи Покриття для підлоги (1300 кв. м), Сантехніка (1360 кв. м). Продуктовий магазин Food Market буде реалізований у розширеному форматі площею 1450 кв. м. Це дасть змогу представити не тільки великий асортимент товарів першої необхідності, а й продукцію власного виробництва та повноцінний фуд-корт. Останній представлений в новому для мережі форматі. Зона їжі та відпочинку оформлена в іспанському стилі, відвідувачі зможуть замовити готові страви та напої.

Серед інших великих магазинів формату shop in shop у ТЦ вже працює супермаркет побутової техніки та електроніки ЦЕ ТЕ, дитячий магазин E.Pic, Центр Кераміки, Центр Меблів і галерея Деко, яка запропонує покупцям широкий асортимент товарів для дому: посуду, текстилю, подарунків. Також в ТЦ з’явиться зоомагазин Lapki, Аптека 100+, зона Military з товарами для мисливства та рибальства, канцелярський shop in shop Пиши Малюй, швейцарський бренд спортивних товарів Intersport, Салон Дверей, Студія Світла та інші.

Торговельний центр забезпечить і додаткові сервіси для покупців: послуги форматно-розкрійної дільниці, пересадку квітів, тонування фарб, оверлок, врізку отворів під мийки, ФРД і доставку товарів. В окремому магазині Ключмайстер можна буде замовити виготовлення ключів, Дім Води запропонує клієнтам комплексне вирішення проблем з питною водою, а сучасний Центр видачі замовлень інтернет-магазину наближатиме місцевих споживачів до майже 1,5-мільйонного асортименту товарів з різних категорій на сайті epicentrk.ua.

Загальна площа ТЦ складатиме майже 20 000 кв. м, торгова - 16 600 кв. м. Ще близько 7 500 кв. м займатиме перша в Запоріжжі Drive Арена, на яку можна буде заїхати на авто і завантажити товар, не заходячи в ТЦ. В основному тут будуть представлені товари для будівництва: сипучі матеріали, гіпсокартон, цегла, плитка тощо.

ТЦ в Шепетівці розташований на Старокостянтинівському шосе, 38-Б. В рамках оновлення Епіцентр розширив загальну і торгову площу торговельного центру більш ніж у 1,5 рази – до 6000 кв. м і 5800 кв. м відповідно. Цей проєкт цікавий тим, що компанія вперше провела розширення ТЦ оптимального формату. Це було зроблено для того, щоб представити в ТЦ останні торгові концепти рітейлера, в тому числі Food Market та Аптеку 100+.

Загальний асортимент ТЦ після розширення складатиме близько 42 000 артикулів, а найбільшими відділами стануть Будівельні матеріали (650 кв. м), Food Market (500 кв. м), Вироби з дерева (450 кв. м) і Деко (320 кв. м). В торговельному центрі також можна буде придбати товари для саду та городу, інструменти, автотовари, меблі, декор, сантехніку, вироби з металу і дерева, дитячі та спортивні товари, замовити послуги форматно-розкрійної дільниці та адресну доставку товарів. Крім того, на території працюватиме затишна кав’ярня, де покупці зможуть насолодитися запашною кавою та хрумкими круасанами.

В межах реконструкції Епіцентр розширив парковку, оновив асфальтне покриття поблизу ТЦ та на території прилеглого Автовокзалу, зробив пішохідні доріжки. Біля торговельного центру обладнали відкриті майданчики з товарами для будівництва та саду.

«Ми прагнемо постійно покращувати споживацький досвід, надавати українцям доступ до широкого асортименту товарів за доступними цінами та поліпшувати якість надання послуг. Тому оновлення мережі торговельних центрів – одна із стратегічних цілей групи компаній Епіцентр на найближчі роки. При цьому особливу увагу будемо приділяти розвитку мережі в регіонах України, оскільки таким чином компанія робить вагомий внесок в розвиток громад і територій», - прокоментував відкриття заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ «Епіцентр К» Володимир Гончаров.

За його словами, оновлені ТЦ будуть забезпечувати роботою 650 працівників (570 в Запоріжжі та 80 у Шепетівці), які отримають офіційне працевлаштування, комфортні умови праці та вищий за середньоринковий рівень заробітних плат. При цьому міський та державний бюджети щорічно отримуватимуть мільйони гривень податкових надходжень. За підрахунками компанії, ТЦ в Запоріжжі сплачуватиме близько 44 млн грн податків на рік, тоді як торговельний об’єкт в Шепетівці – 29 млн грн.

Довідка. Епіцентр – лідер ринку роздрібної торгівлі України з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на червень 2021 року торгова мережа компанії налічує 66 торговельних центрів «Епіцентр» та 10 гіпермаркетів «Нова лінія», які щорічно відвідують майже 65 млн покупців.