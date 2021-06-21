Фото: ДСНС Підтоплення на Буковині

Внаслідок зливи в Чернівецькій області підтопило 80 житлових будинків і 150 присадибних ділянок, частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км і дорожнє покриття 9 мостів. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Дороги і мости зазнали ушокджень у 29 населених пунктах. Жертв і постраждалих людей від негоди немає.

Станом на 07 ранку 21 червня рівень води поступово знижувався, залишалися підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах. Також частково залишалося без електропостачання с. Вікно.

"До ліквідації наслідків негоди 20 червня від ДСНС залучалося 35 осіб та 18 одиниць техніки (з них 7 мотопомп). Всього відкачано близько 1 тис. 160 м3 води з 63 присадибних ділянок та 51 житлового будинку. Роботи по відкачуванню води тривають", - зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Місцевою владою організовано обстеження домогосподарств з метою визначення збитків.

Нагадаємо, що сильні зливи на Буковині почалися вчора. 17 сіл підтопило, деякі під’їзні шляхи до населених пунктів було розмито.