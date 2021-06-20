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На пляжі Азовського моря через негоду у піску загрузли 20 автівок

У них знаходилося 45 дорослих та 6 дітей.

Фото: zp.dsns.gov.ua

У Запорізькій області на узбережжі Азовського моря через пориви вітру до 24 м/с та висоту хвиль 13-15 дм утворилася нагінна хвиля на берег.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Через підняття рівня води на громадському пляжі між с. Приморський Посад та с. Новоконстянтинівка у пастці опинилися 20 автомобілів, які загрузли у піску. У них знаходилося 45 дорослих та 6 дітей віком від 4 до 6 років.

Рятувальники за допомогою спецавтомобіля та буксировочного тросу відбуксували автівки на тверде покриття.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Життю та здоров’ю врятованих нічого не загрожує.

Окрім того, на Обіточній косі в м. Приморськ застрягли 9 дорослих та 4 дітей віком від 7 до 15 років. Вони не могли самостійно покинути місце перебування.

Бійці ДСНС на спецавтомобілі переправили усіх постраждалих у безпечне місце.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Нагадаємо, внаслідок потопу у Ялті загинула людина, ще 18 постраждало, одна людина зникла безвісти.

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