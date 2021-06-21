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Синоптики прогнозують Києву до 35 градусів спеки найближчими днями

Опади у вівторок-середу очікуються на півдні, в центрі та Карапатах. 

Синоптики прогнозують Києву до 35 градусів спеки найближчими днями
Фото: EPA/UPG

В Україні в найближчу добу середня температура вдень сягатиме 29-34 градусів, на півдні - 25-30. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

На півдні і в центрі очікуються короткочасні дощі з грозами. У Києві у вівторок без опадів. Температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

У середу, 23 червня, погода в Україні практично не зміниться. На півдні, в центрі та в Карпатах місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території опадів не очікується. Температура повітря вночі 17-22°; вдень 31-36°, на півдні місцями 25-30°.

У Києві в середу без опадів. Температура вночі близько 20°; вдень 33-35°.

21 червня на 9:00 ранку температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, в Дніпрі, в межах Києва 23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 22 червня найвища температура вдень була 34° у 2019 році, найнижча вночі 6,3° у 1910 році.

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