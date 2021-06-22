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Окупанти 14 разів за добу порушили "тишу" на Донбасі

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти 14 разів за добу порушили "тишу" на Донбасі
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає, повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Гнутового противник здійснював обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї. У районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, біля Пісків російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник 4 рази вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів. У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Станом на 7:00 22 червня зафіксовано вже три порушення режиму припинення вогню. Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ", - повідомляє пресцентр.

Нагадаємо, у суботу, 19 червня, окупанти обстріляли Авдіївку, поранено місцевого жителя.

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