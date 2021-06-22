Київському екоактивістові, голові ГО "Парки Дарниці" Олександрові Сільченку, відомому як Олексій Кот, спалили автомобіль.

Фото: facebook.com/Алексей Кот

Про це він повідомив вранці 22 червня у фейсбуці.

"Сьогодні мою родину спіткало лихо. Близько третьої години ночі двоє молодиків, які залишили свої фото та відео на камерах спостереження, скоїли підпал авто, яке належить моїй родині. Воно вигоріло вщент, завдавши шкоду ще декільком автівкам, які були поруч", - написав Олексій Кот.

Він пов'язує підпал авто зі своєю громадською діяльністю як голова ГО "Парки Дарниці".

"В першу чергу це стосується чіткої позиції ГО, яке відстоює збереження парку Партизанської Слави від забудови рестораторами, незаконним бізнесом на берегах озер, незаконним встановленням МАФів та іншими порушеннями, які кояться в парку під байдуже споглядання Дарницької адміністрації та КП УЗН Дарницького району. Що далі? Мене прийдуть вбивати? Всі свої підозри я висловлю слідству", - додав активіст.

Нагадаємо, спалили автомобіль засновнику пабліка dtp.kiev.ua Владиславу Антонову.