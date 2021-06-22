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Мер Івано-Франківська оголосив "полювання на графітчиків" з премією 10 тисяч гривень

"Треба зловити хоча б одного і показово покарати".

Мер Івано-Франківська оголосив "полювання на графітчиків" з премією 10 тисяч гривень
Фото: 44.ua

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив "полювання на графітчиків" і пообіцяв 10 тисяч гривень премії.

"Найгірше у графіті, які "прикрашають" паркани та фасади в місті навіть не те, що це хуліганство. А те, що кожен другий випадок – це реклама наркотиків… Хто зловить графітчика – даємо 10 000 гривень премії. Муніципали, поліція, байдуже. Треба зловити хоча б одного і показово покарати", - написав мер у фейсбуці в вівторок, 22 червня.

Приводом для "полювання" стало резонансне ДТП, в якому водій під наркотиками збив п'ятирічну дитину на пішохідному переході.

"Тому треба ловити, фотографувати, і карати", - заявив Марцінків.

Нагадаємо, у 2020 році мер Києва Віталій Кличко застукав на гарячому двох графітчиків, які малювали на стіні одного з будинків, і влаштував їм виховну бесіду.

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