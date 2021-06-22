Оборудку у 2016 році організували представники держтовариства і декількох афілійованих комерційних структур.

Служба безпеки України викрила схему постачання несертифікованої продукції для АТ "Укрзалізниця". Підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів. Втім, придбана за державні гроші продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень, інформує пресцентр СБУ.

За попередніми даними досудового розслідування, оборудку у 2016 році організували представники держтовариства і декількох афілійованих комерційних структур. За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту пасажирських місць у вагонах рухомого складу.

Проте замість продукції встановленого стандарту, комерсанти відвантажували держпідприємству неякісні товари, у тому числі зроблені з легкозаймистих матеріалів.

"Щоб не допустити надзвичайних подій на залізничному транспорті, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання учасників схеми. Під час слідчих дій виявлено технічну та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність", - сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозри та обрання мір запобіжних заходів.

Раніше Нацполіція повідомила про підозру керівникам фіктивних фірм, яким перерахували 4,5 млн грн “Укрзалізниці”.