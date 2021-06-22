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Кілька регіонів України затягнула пилова завіса, у тому числі - Київ

Метеорологи не виключають, що пилова буря могла прийти з Середньої Азії чи півдня Росії, або це - наслідки різкої спеки.

Кілька регіонів України затягнула пилова завіса, у тому числі - Київ
Архівне фото
Фото: Макс Требухов

Кілька регіонів України затягнула пилова завіса - у повітрі видно пил та інші частинки, при цьому запаху диму не відчувається. 

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Метеорологи не виключають, що пилова буря, що могла прийти з Середньої Азії чи півдня Росії, або це можуть бути наслідки різкої спеки. В Укргідрометцентрі також припускають, що пил і пісок міг принести південно-східний вітер з Астраханської області Росії.

Провідомлення про пилову бурю почали надходити на початку тижня з Полтавщини та інших регіонів Лівобережжя. Пізніше видимість погіршилася і на півночі - пилом затягнуло Чернігівщину. А у вівторок вдень це явище дійшло і до Києва.

В Українському гідрометеорологічному інституті припустили, що нинішній смог могла викликати температурна інверсія, яка виникла через різку спеку і "притискає" всі частинки у повітрі до нижніх шарів. Водночас в інституті називають й іншу можливу причину - а саме пилову бурю з Середньої Азії, яка могла принести пил з Казахстану чи інших азіатських регіонів, або ж з РФ. В інституті називають другу версію більш ймовірною, але наполягають, що явище ще треба вивчати та аналізувати.

На користь версії про пилову бурю з Азії висловився і метеоролог Валерій Латуха, який відслідковував супутникові знімки.

"Сьогодні з космосу спостерігається піщана буря (пилова хмара) над Лівобережною Україною, яку нанесло з Астраханських напівпустельних степів. Зачіпає також і Київ. Явище має власне ім'я - "Астраханський суховій", - написав він у фейсбуці.

Фото: facebook.com/valeriy.latuha

Фото: facebook.com/valeriy.latuha

В українському гідрометцентрі кажуть, що вивчили супутникові знімки, на яких видно "пилову смугу", що простягнулася від Запорізької області через Дніпропетровщину, Полтавщину, Черкащину до Києва і Чернігівської області.

"А оскільки ми зараз спостерігаємо перенесення повітряних мас з південного сходу, то дійсно все це теоретично могло прийти з Астраханського регіону, де зараз були пилові бурі. Пилові частинки і пісок реально можуть переноситися на такі відстані", - пояснила представниця пресофісу Укргідрометцентру Олександра Хала.

Російські ЗМІ також пишуть про рекордну спеку та піщані бурі в Калмикії і Астраханській області. "Піщинки протягом тижня захоплять пониззя Дону, поширюватимуться з боку Каспію уздовж західних кордонів країни... Підуть по дотичній через Чорнозем'я у західні райони країни", - цитує ТАСС спеціаліста російського центру погоди "Фобос" Євгенія Тишковця.

А російське видання "Победа-26" зі Ставропілля пише, що пилова буря до них могла прийти з Казахстану.

Українські синоптики також не виключають пилові бурі.

"Так, за такої синоптичної ситуації вони можливі. Раніше пилові бурі мали найбільше шансів на Півдні та Сході України. Проте пилові бурі підбираються вже й північніше. Наприклад, 16 квітня 2020 року пилова буря спостерігалась навіть у Києві", - зазначила синоптик Наталка Діденко.

Нагадаємо, 16 квітня минулого року пилова буря призвела до великого ДТП на трасі Київ - Ковель. Через погану видимість зіткнулися шість автомобілів: чотири вантажні і два легкові. У столиці тоді оголосили штормове попередження.

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