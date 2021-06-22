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На Тернопільщині перейменували єдину вулицю імені депутатки "Єдиної Росії" Терешкової

У Збаражі та навколишніх селах здійснили перейменування чотирьох вулиць.

На Тернопільщині перейменували єдину вулицю імені депутатки "Єдиної Росії" Терешкової
Фото: ВО "Свобода"

На сесії Збаразької міської ради 22 червня депутати одноголосно ухвалили рішення про перейменування чотирьох вулиць, зокрема і імені російської депутатки "Єдиної Росії" Валентини Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму.

Про перейменування свідчить рішення сесії Збаразької міської ради №VIIІ/8/18 "Про перейменування вулиць", за яке проголосували усі присутні депутати. У рішенні не вказані назви вулиць, однак їх LB.ua повідомили місцеві депутати. 

Вирішено змінити назви:

  • вулиці Ярослава Галана у с. Максимівка на вулицю Збаразьку.
  • вулицю Валентини Терешкової у с. Травневе на вулицю Соборна.
  • вулицю Корнійчука у м. Збараж на вулицю Василя Кука
  • вулицю Гвардійців-Кантемирівців у м. Збараж на вулицю Євгенії Бохенської (українська письменниця, публіцистка, педагог, народилась у Збаразькому районі). 

Нагадаємо, що в Тернопільській області була одна вулиця на честь Терешкової. Депутатка голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. У 1970-1990 роках вона була членом ревізійної комісії ЦК КПРС, саме тому підпадає під дію закону про декомунізацію.

Олександр Корнійчук, вулицю імені якого перейменували, у 1943–1944 рр. був заступником наркома іноземних справ СРСР, членом Президії ЦК Компартії України, у 1947-1953 та 1959-1972 рр. - голова Верховної Ради УРСР, у 1938–1941 та у1946–1953 рр. - голова Спілки письменників УРСР.

Галан Ярослав - письменник, журналіст, громадський і політичний діяч, член Комуністичної Партії Західної України (з 1924 р.), учасник встановлення радянської влади в Західній Україні (1939-1940); автор пропагандистських фальсифікаторських публікацій, у яких піддавав цькуванню УГКЦ, український визвольний рух, звеличував сталінський режим. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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