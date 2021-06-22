Комунальники почали демонтаж паркану на будівництві ЖК в Пущі-Водиці, - Кличко

Київрада також знову розгляне проєкт рішення про розірвання договору оренди з забудовником.

Київські комунальні служби починають демонтаж паркану на резонансному будівництві житлового комплексу на території лісу недалеко від площі Шевченка (вулиця Лісозахисна).

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні міські служби розпочинають демонтаж паркану на ще одному резонансному будівництві. Йдеться про земельну ділянку всередині лісу в Пущі-Водиці, до якої забудовник самовільно спробував прокласти дорогу для проїзду будівельної техніки. І отримав, звичайно, спротив місцевих активістів і місцевих мешканців", - написав мер у фейсбуці.

Він нагадав, що цю ділянку віддали в аренду ще в 2007 році терміном на 15 років. А в 2015 міська влада ухвалила рішення розірвати договір достроково. Однак, землекористувач оскаржив це рішення та скасував його через суди, змусивши міську владу видати містобудівні умови та обмеження.

"Жодних дозволів на встановлення паркану і прокладення шляху до ділянки забудовник немає. А земля, ще раз наголошу, знаходиться всередині лісу. Тому паркан буде демонтований, не зважаючи на спротив, який зараз чинять невідомі молодики. І ніякого технічного шляху до ділянки не буде!" - наголосив Кличко.

Також, за його словами, Київрада знову розгляне проєкт рішення про розірвання договору оренди.

"А тим часом до 2022, коли спливає термін старого договору, будівництва в лісі ми не допустимо!", - додав мер столиці.

Нагадаємо, у 2007 році Київрада перевела ділянку площею 20,94 га по вул. Лісозахисна, 17 з території рекреаційного призначення до садибної житлової забудови, і передала її в оренду на 15 років, тобто до 2022 року, приватному підприємству "Продмарт" для будівництва малоповерхових житлових будинків.

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарми компанії є Вадим П'ятецький та Наталія Бєлік, але в переліку засновників 17%-ву частку має ТОВ "Інтеко ВК", яке відноситься до групи компаній INTECO братів Вадима та Дмитра Андрієвського. Останній - колишній депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка"