У Києві фіксують перевищення концентрації пилу в повітрі, - КМДА

У Києві сьогодні, 22 червня, фіксують перевищення концентрацій пилу в повітрі.

Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА

Так, за результатами моніторингу якості повітря на двох автоматизованих постах спостереження у Києві було зафіксовано підвищення концентрацій пилу (тверді речовини фракцій РМ 2,5 та РМ 10): пост спостереження № 4 (вул. Вербицького 26) у Дарницькому районі; пост спостереження № 8 (Харківське шосе, 7/1) у Дніпровському районі.

За даними космічних спостережень, над Лівобережною частиною України зафіксовано пилову бурю "Астраханський суховій". Явище зачепило Київ і стало причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу.

Зазначається, що шкідливі речовини накопичуються в атмосфері міста залежно від метеорологічних умов: температури повітря, швидкості вітру та атмосферного тиску.

"В атмосфері постійно відбувається перемішування повітря – так звана «турбулентна дифузія». Вона виникає завдяки різким змінам швидкості вітру, концентрацій речовин тощо. Завдяки змішуванню шкідливі речовини не тільки переносяться вітром за межі міста, а й підіймаються у верхні шари атмосфери. Якщо температура повітря стрімко зростає, то це перешкоджає перемішуванню шарів повітря – гаряче повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору", - повідомили в КМДА.

З 14 до 22 червня, за даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, середньодобова температура у Києві підвищилась з +18 до +25,2 градусів.

Такі погодні умови спричиняють явище смогу, яке спостерігають кияни.

Населенню, яке належить до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), рекомендують утриматися від перебування на вулиці та зачинити вікна. Якщо ж є нагальна потреба вийти на вулицю, то слід взяти з собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.

Нагадаємо, з початку тижня кілька регіонів України затягнула пилова завіса - у повітрі видно пил та інші частинки, при цьому запаху диму не відчувається. Метеорологи не виключають, що пилова буря, що могла прийти з Середньої Азії чи півдня Росії, або це можуть бути наслідки різкої спеки.

У квітні минулого року пилова буря у столиці призвела до великого ДТП на трасі Київ - Ковель. Через погану видимість зіткнулися шість автомобілів: чотири вантажні і два легкові. У Києві тоді оголосили штормове попередження.