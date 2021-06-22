ДСНС: пилова буря в Києві не несе загрози життю і здоров’ю громадян

В Українському гідрометцентрі пояснили причини погіршення метеорологічної видимості в Києві.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Причиною такого явища стало видування у південних районах РФ значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України. Крім того, додатковим фактором стало посилення швидкості вітру до 20 м/с у м. Києві, що спричинило видування з дорожнього покриття і вулиць дрібнодисперсного пилу, а також підвищення вологості повітря, яке сприяє погіршенню горизонтальної видимості", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян.

"Ситуація покращиться до середини ночі, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, з початку тижня кілька регіонів України затягнула пилова завіса - у повітрі видно пил та інші частинки, при цьому запаху диму не відчувається. Метеорологи не виключають, що пилова буря, що могла прийти з Середньої Азії чи півдня Росії, або це можуть бути наслідки різкої спеки.

У вівторок, 22 червня, у Києві зафіксували перевищення концентрацій пилу в повітрі. Населенню, яке належить до групи ризику, рекомендують утриматися від перебування на вулиці та зачинити вікна. Якщо ж є нагальна потреба вийти на вулицю, то слід взяти з собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.

У квітні минулого року пилова буря у столиці призвела до великого ДТП на трасі Київ - Ковель. Через погану видимість зіткнулися шість автомобілів: чотири вантажні і два легкові. У Києві тоді оголосили штормове попередження.