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Суд долучить близько 20 нових томів доказів у справі ексголови КМДА Попова

Навесні справу почали слухати заново. 

Обвинувачений Олександр Попов та адвокат Микола Карнаух
Фото: Тетяна Безрук
Обвинувачений Олександр Попов та адвокат Микола Карнаух
У Шевченківському суді Києва 22 червня пройшло засідання у справі колишнього голови Київської міської адміністрації Олександра Попова щодо розгону мітингувальників у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Євромайдані. Під час засідання прокурор Олег Багнюк долучав письмові докази у справі.

На початку засідання суд звернувся до сторони обвинувачення для уточнення обсягу письмових доказів. Прокурор заявив, що провадження складається із 40 томів, ще близько 20 томів буде долучено в подальшому. 

Судді Володимир Бугіль, Павло Слободянюк та Євген Мартинов
Фото: Тетяна Безрук
Судді Володимир Бугіль, Павло Слободянюк та Євген Мартинов

Серед документів, які долучав прокурор, були судово-медичні експертизи про тілесні ушкодження щодо потерпілих, протоколи огляду постраждалих, документи про визнання особи потерпілим. 

Потерпілі
Фото: Тетяна Безрук
Потерпілі

Нагадаємо, що справу стосовно Олександра Попова, якого обвинувачують у протидії мітингів та демонстрацій, почали розглядати спочатку навесні цього року. Справа вже розглядалася в суді, але головуюча суддя пішла в декретну відпустку і її замінив суддя Володимир Бугіль. 

За нормою кримінально-процесуального кодексу України, якщо хоч один з учасників розгляду кримінального провадження при заміні складу суду виявить бажання розглядати кримінальне провадження спочатку, то суд вимушений це зробити.

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