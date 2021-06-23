Суд долучить близько 20 нових томів доказів у справі ексголови КМДА Попова

На початку засідання суд звернувся до сторони обвинувачення для уточнення обсягу письмових доказів. Прокурор заявив, що провадження складається із 40 томів, ще близько 20 томів буде долучено в подальшому.
Серед документів, які долучав прокурор, були судово-медичні експертизи про тілесні ушкодження щодо потерпілих, протоколи огляду постраждалих, документи про визнання особи потерпілим.
Нагадаємо, що справу стосовно Олександра Попова, якого обвинувачують у протидії мітингів та демонстрацій, почали розглядати спочатку навесні цього року. Справа вже розглядалася в суді, але головуюча суддя пішла в декретну відпустку і її замінив суддя Володимир Бугіль.
За нормою кримінально-процесуального кодексу України, якщо хоч один з учасників розгляду кримінального провадження при заміні складу суду виявить бажання розглядати кримінальне провадження спочатку, то суд вимушений це зробити.