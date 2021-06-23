Суд долучить близько 20 нових томів доказів у справі ексголови КМДА Попова

Фото: Тетяна Безрук Обвинувачений Олександр Попов та адвокат Микола Карнаух

У Шевченківському суді Києва 22 червня пройшло засідання у справі колишнього голови Київської міської адміністрації Олександра Попова щодо розгону мітингувальників у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Євромайдані. Під час засідання прокурор Олег Багнюк долучав письмові докази у справі.

На початку засідання суд звернувся до сторони обвинувачення для уточнення обсягу письмових доказів. Прокурор заявив, що провадження складається із 40 томів, ще близько 20 томів буде долучено в подальшому.

Фото: Тетяна Безрук Судді Володимир Бугіль, Павло Слободянюк та Євген Мартинов

Серед документів, які долучав прокурор, були судово-медичні експертизи про тілесні ушкодження щодо потерпілих, протоколи огляду постраждалих, документи про визнання особи потерпілим.

Фото: Тетяна Безрук Потерпілі

Нагадаємо, що справу стосовно Олександра Попова, якого обвинувачують у протидії мітингів та демонстрацій, почали розглядати спочатку навесні цього року. Справа вже розглядалася в суді, але головуюча суддя пішла в декретну відпустку і її замінив суддя Володимир Бугіль.

За нормою кримінально-процесуального кодексу України, якщо хоч один з учасників розгляду кримінального провадження при заміні складу суду виявить бажання розглядати кримінальне провадження спочатку, то суд вимушений це зробити.