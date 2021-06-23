Кількість госпіталізованих через отруєння суші в Харкові зросла до 89 осіб

Станом на 23 червня кількість госпіталізованих з отруєнням у ресторанах Харкова зросла до 89 осіб. Захворювання виявили, в тому числі, у 19 дітей.

Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

Наразі у закладах охорони здоров’я продовжують лікування 69 хворих, четверо – знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Двоє хворих, зареєстрованих 22 червня є мешканцями Луганська, які знаходились у відрядженні у місті Харків та вживали суші в ресторані "Якіторія".

Зазначається, що за результатами бактеріологічного обстеження хворих у 42-х осіб, у т.ч. двох працівники закладу, виділена культура роду сальмонела. У шістьох працівників виявлено патогенний стафілокок, у одного виділено патогенну кишкову паличку, ще у шістьох - умовно-патогенні збудники.

"В об’єктах зовнішнього середовища та харчових продуктах виявлено: з трьох проб харчових продуктів (омлет, сир м’який, салат) та 1 змиву відібраних у закладі («розділова дошка») виділена культура роду сальмонела; з п'яти змивів відібраних у закладі виділена клебсієла пневмонія; з однієї проби харчового продукту відібраної у закладі (курятина відварна) виділена клебсієла пневмонія; з п'яти проб харчових продуктів відібраних у домашньому вогнищі (роли) виділена культура роду сальмонела", - йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною виникнення спалаху було вживання неякісних суші, які були виготовлені та реалізовані без дотримання вимог санітарного законодавства.

Обставини, що сприяли виникненню спалаху та джерело інфекції встановлюється. Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

Нагадаємо, отруєння пов'язують з уживанням суші в мережі ресторанів "Якіторія" і "Мафія". Директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко зазначив, що "там (у ресторанах, - ред.) всюди моторошна антисанітарія". Він наголосив, що в Держпродспоживслужбі "наполегливо рекомендують" обом ресторанам закритися до закінчення епідрозслідування.

За фактом отруєння відкрито кримінальну справу через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.