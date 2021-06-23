Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
ГоловнаСуспільствоЖиття

​На Закарпатті начальника СІЗО викрили у привласненні коштів, виділених на ремонт камер

Суд відправив його під варту та відсторонив від займаної посади.

​На Закарпатті начальника СІЗО викрили у привласненні коштів, виділених на ремонт камер
Фото: npu.gov.ua

 На Закарпатті суд відправив під варту начальника виправної установи, якого підозрюють у привласненні коштів, отриманих на ремонт камер слідчого ізолятора. Також його відсторонено від займаної посади.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області з колегами-правоохоронцями встановили, що під час ремонту камер у СІЗО було незаконно привласнено 165 тис. грн бюджетних коштів. На цю суму у відповідних актах виконаних робіт завищили їх вартість та обсяг", - йдеться у повідомленні.

10 червня слідчі повідомили начальнику СІЗО про підозру за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). А 22 червня - суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід.

Фото: npu.gov.ua

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР у місті Львові за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Наразі розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб.

Обвинуваченому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у жовтні минулого року співробітників одеського СІЗО викрили у привласненні 500 тис. гривень, виділених на ремонт.

22 квітня 2020 року в Україні запустили експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби. Він триватиме до 31 грудня 2021 року, а потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг. Мін'юст також запустив у продаж подарункові сертифікати у платні камери СІЗО. Гроші від платних камер спрямовуються на ремонт звичайних.

Станом на кінець березня 2021 року платні камери в СІЗО принесли бюджету 3 млн гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також