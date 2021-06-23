Суд відправив його під варту та відсторонив від займаної посади.

На Закарпатті суд відправив під варту начальника виправної установи, якого підозрюють у привласненні коштів, отриманих на ремонт камер слідчого ізолятора. Також його відсторонено від займаної посади.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області з колегами-правоохоронцями встановили, що під час ремонту камер у СІЗО було незаконно привласнено 165 тис. грн бюджетних коштів. На цю суму у відповідних актах виконаних робіт завищили їх вартість та обсяг", - йдеться у повідомленні.

10 червня слідчі повідомили начальнику СІЗО про підозру за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). А 22 червня - суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід.

Фото: npu.gov.ua

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР у місті Львові за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Наразі розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб.

Обвинуваченому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у жовтні минулого року співробітників одеського СІЗО викрили у привласненні 500 тис. гривень, виділених на ремонт.

22 квітня 2020 року в Україні запустили експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби. Він триватиме до 31 грудня 2021 року, а потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг. Мін'юст також запустив у продаж подарункові сертифікати у платні камери СІЗО. Гроші від платних камер спрямовуються на ремонт звичайних.

Станом на кінець березня 2021 року платні камери в СІЗО принесли бюджету 3 млн гривень.