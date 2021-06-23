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На Сумщині прикордонник вимагав у чоловіка 10 тис. євро за незаконну переправку до Росії

На сумщині прикордонник вимагав у українця 10 тисяч євро за незаконну переправку до Росії

На Сумщині прикордонник вимагав у чоловіка 10 тис. євро за незаконну переправку до Росії
Фото: gp.gov.ua

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури оперативному співробітнику прикордонного загону повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні хабара.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, прикордонник вимагав від громадянина України 10 тис. євро за незаконне переправлення через держаний кордон України до Російської Федерації. Гроші він мав передати через посередника.

Правоохоронці затримали обох підозрюваних під час передачі обумовленої суми коштів.

Їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, на початку червня на Сумщині прикордонники затримали чоловіка без документів, який намагався незаконно перейти російсько-український кордон. Як з'ясувалося, це був росіянин, який закопав свій паспорт у лісі і пішов пішки в Україну.

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